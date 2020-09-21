Tuncay Şanlı: 'Oyunda sorun var'

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.



Sarı-lacivertlilerin oyununu eleştiren Şanlı, "Oyunla alakalı bir sorun var. Hatayspor'un topun arkasında durması, mücadele etmesi var. Oyun hayal kırıklığı. Çok pozisyona girersiniz, atamazsınız, kaleci çıkarırdı, bir şanssızlık olurdu o zaman bir şey demezdiniz. Hakmelerden sonra biraz daha baskılıydı ama çok pas hatası yapıldı, telaşlı bir oyun vardı. Maçın genelini yorumlarsak, beklenen, istenen bir oyun yoktu." dedi.