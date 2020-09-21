Tuncay Şanlı: "Oyunda sorun var"

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısındaki oyununu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Tuncay Şanlı: 'Oyunda sorun var'
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21 Eylül 2020 23:31
Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Sarı-lacivertlilerin oyununu eleştiren Şanlı, "Oyunla alakalı bir sorun var. Hatayspor'un topun arkasında durması, mücadele etmesi var. Oyun hayal kırıklığı. Çok pozisyona girersiniz, atamazsınız, kaleci çıkarırdı, bir şanssızlık olurdu o zaman bir şey demezdiniz. Hakmelerden sonra biraz daha baskılıydı ama çok pas hatası yapıldı, telaşlı bir oyun vardı. Maçın genelini yorumlarsak, beklenen, istenen bir oyun yoktu." dedi.


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