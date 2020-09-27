Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Tuncay Şanlı maçı değerlendirdi.



Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de Altay Bayındır; Galatasaray'da ise Luyindama'nın maçın yıldızı olduğunu ifade etti.



FALCAO KAYBOLDU



Falcao'nun ceza alanında hiç topla buluşmadığı 2. maçı bu ki Fenerbahçe'de yeni oynayan 2 stoper vardı. Fenerbahçe'nin sorunlar yaşadığı bir bölgeydi orası 2-3 yıldır.



GUSTAVO MÜTHİŞTİ



Orta sahada Gustavo inanılmaz bir maç çıkardı. Altay da çok konsantreydi, inanılmaz birkaç maç çıkardı. Orta sahada topa hakim olan bir takımdı Fenerbahçe, ileride üretkenlik gelince bu oyun daha da keyif verecek. Galatasaray'da ise Luyindama'ya parantez açmak lazım, müthiş oynadı.



