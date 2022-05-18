Tuncay Şanlı'dan veda; Sakaryaspor

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu.



İşte Sakaryaspor'dan yapılan açıklama:



"Teknik Sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız.



Sn. Tuncay Şanlı hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.





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