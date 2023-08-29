Tuncay Şanlı: 'Arda Güler dünya yıldızı olacak'

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Tuncay Şanlı, Kanal D'de yayınlanan 'Magazin D Pazar' programında çok özel açıklamalarda bulundu.
"DÜNYA YILDIZI OLACAK"
Eski milli yıldız, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili olarak, ''Ben Arda'yı 16 yaşındayken de izlemiştim futbol olarak konuyu kapatmış Arda zaten. Hem düşünce olarak, hem de futbola bakış açısı olarak yeteneği zaten üst seviyede. Öyle bir şey olmasaydı zaten Real Madrid gibi bir takım onu transfer etmez. Umarım sakatlığı bir an önce geçer zaten kısa sürede döneceğine dair haberler de var. Orada hem eğitim anlamında hem futbol anlamında, hem de kültür anlamında birçok şey katacak. Ona o şansı verdiklerinde bence çok başka bir seviyeye gidecek diye düşünüyorum. Arda Güler'e yürekten başarılar diliyorum çok iyi yerlere gelecek ve futbol anlamında dünyaya damga vuracak diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
18 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslar karşılığında transfer olmuştu.
"DÜNYA YILDIZI OLACAK"
Eski milli yıldız, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili olarak, ''Ben Arda'yı 16 yaşındayken de izlemiştim futbol olarak konuyu kapatmış Arda zaten. Hem düşünce olarak, hem de futbola bakış açısı olarak yeteneği zaten üst seviyede. Öyle bir şey olmasaydı zaten Real Madrid gibi bir takım onu transfer etmez. Umarım sakatlığı bir an önce geçer zaten kısa sürede döneceğine dair haberler de var. Orada hem eğitim anlamında hem futbol anlamında, hem de kültür anlamında birçok şey katacak. Ona o şansı verdiklerinde bence çok başka bir seviyeye gidecek diye düşünüyorum. Arda Güler'e yürekten başarılar diliyorum çok iyi yerlere gelecek ve futbol anlamında dünyaya damga vuracak diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
18 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslar karşılığında transfer olmuştu.