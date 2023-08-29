Tuncay Şanlı: 'Arda Güler dünya yıldızı olacak'

Bir dönemforması da giyen eski futbolcu, Kanal D'de yayınlanan 'Magazin D Pazar' programında çok özel açıklamalarda bulundu.Eski milli yıldız, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olanile ilgili olarak,ifadelerini kullandı.18 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslar karşılığında transfer olmuştu.