Tuncay Özkan istifa etti mi?

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın görevden alındığına yönelik iddialar sosyal medyanın gündeminde.Sosyal medyada ortaya atılan iddiaları yalanlayan Özkan, "Kim tarafından yapıldığı kimin organize ettiği belli" dedi.Özkan daha önce yaptığı açıklamada ise CHP'de yönetim krizi ve çıkar çatışması olmadığını belirterek, "Hala çalışmalar devam ediyor. CHP'de kavga bekleyenler çatışma bekleyenler avucunu yalarlar" ifadelerini kullanmıştı.