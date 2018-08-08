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Tunay Torun, resmen Bursaspor'da

Yeşil-beyazlılar, Medipol Başakşehir'den Tunay Torun'u 1 yıllığına kiraladı.

Kaynak: AA
Tunay Torun, resmen Bursaspor'da
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08 Ağustos 2018 22:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Medipol Başakşehir'den Tunay Torun'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları çerçevesinde bir süredir görüştükleri Tunay Torun'un bugün menajeriyle Bursa'ya geldiğini söyledi.

Ay, Tunay Torun ile İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde yaptıkları görüşmeler sonunda 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Tunay Torun'un yarın takımla antrenmana çıkacağı kaydedildi.

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