Tunay Torun, resmen Bursaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Medipol Başakşehir'den Tunay Torun'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları çerçevesinde bir süredir görüştükleri Tunay Torun'un bugün menajeriyle Bursa'ya geldiğini söyledi.Ay, Tunay Torun ile İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde yaptıkları görüşmeler sonunda 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardıklarını belirtti.Tunay Torun'un yarın takımla antrenmana çıkacağı kaydedildi.