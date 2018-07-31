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Tunay Torun için Ç.Rize'nin transfer ısrarı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir forması giyen Tunay Torun için yeniden harekete geçti.

Tunay Torun için Ç.Rize'nin transfer ısrarı
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31 Temmuz 2018 12:15
Musa Çağıran ve Umar Aminu'yu alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, Tunay Torun konusunda da bir hayli ısrarcı.

Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu için yeniden temaslara başlayan Karadeniz ekibi, lig başlamadan bu işi bitirmek istiyor.

İstanbul ekibinde kulübeye hapsolan Tunay'ın da Rizespor'a sıcak baktığı ancak maddi anlamdaki pürüzlerin devam ettiği öğrenildi.

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