Tuna Üzümcü: ''Yenilgiyi telafi etmek için uğraşacağız"

Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuna Üzümcü: ''Yenilgiyi telafi etmek için uğraşacağız'
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15 Ağustos 2023 00:40
Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tuna Üzümcü ligin ilk maçını deplasmanda oynamanın dezavantajını yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın başında yedikleri ilk golün morallerini bozduğunu vurgulayan Üzümcü, "Maça gol yiyerek, psikolojik olarak biraz kötü etkilenerek başladık. Arkasından rakibe cevap vermeye çalıştık, gol de bulduk ancak mağlup olmaktan kurtulamadık. Ligin daha başı, bundan dolayı önümüzdeki hafta bunu telafi etmek için uğraşacağız." diye konuştu.

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