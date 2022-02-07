Tuna Üzümcü: 'Maç maç düşüneceğiz'

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0 yenerek 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altay'ın sportif menajeri Tuna Üzümcü, "Rehavete kapılmadan, ligi maç maç düşünerek yürümeye devam etmeliyiz." dedi.



Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, Göztepe galibiyetinin tam zamanında geldiğini ve çok anlamlı olduğunu belirtti.



Hem rakiplerinin çıkışını durdurduklarını hem de haftalar sonra kazanarak moral kazandıklarını aktaran Üzümcü, şunları kaydetti:



"Ancak henüz ilk adımımızı attığımız unutulmasın. Rehavete kapılmadan, ligi maç maç düşünerek yürümeye devam etmeliyiz. Çaykur Rizespor'u da yendiğimiz zaman bu galibiyetin anlamı daha da artacak. Rizespor karşısında taraftarımızın da desteğiyle bu çıkışı sürdüreceğiz."



Üzümcü, Göztepe maçında penaltı yaptıran ve ikinci golün asistini yapan Kazımcan Karataş'ın Altay Spor Okulları'nda yetiştiğini hatırlatarak, "Altay'ın gençleri geleceğidir. Yakın zamanda çok sayıda genç oyuncumuz daha vitrine çıkacak ve Altay yeniden Türk futbolunun futbolcu fabrikası olacak." ifadelerini kullandı.





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