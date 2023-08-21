Tuna Üzümcü: ''İhtiyacımız olan bir galibiyetti''

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.



Üzümcü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, oyuncularına ve kendilerine destekte bulunan taraftarlara teşekkür etti.



Geçen hafta haksız kaybettikleri bir maçtan sonra kendi evlerinde oynayacakları maçta kazanmak istediklerini vurgulayan Üzümcü, "Bizim için gerekli olan ve ihtiyacımız olan bir galibiyetti, iyi mücadele için özverileri için takımımı, arkadaşlarımı ve oyuncularımı kutluyorum." dedi.







