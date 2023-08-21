Tuna Üzümcü: ''İhtiyacımız olan bir galibiyetti''

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Tuzlaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tuna Üzümcü: ''İhtiyacımız olan bir galibiyetti''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 02:16
Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Üzümcü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, oyuncularına ve kendilerine destekte bulunan taraftarlara teşekkür etti.

Geçen hafta haksız kaybettikleri bir maçtan sonra kendi evlerinde oynayacakları maçta kazanmak istediklerini vurgulayan Üzümcü, "Bizim için gerekli olan ve ihtiyacımız olan bir galibiyetti, iyi mücadele için özverileri için takımımı, arkadaşlarımı ve oyuncularımı kutluyorum." dedi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery