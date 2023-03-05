Tuna Üzümcü: 'Daha iyi olacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Alta'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, sistem anlamında bir değişiklik içerisinde olduklarını dile getirdi.



Değişiklikten dolayı zaman zaman saha içerisinde problemler yaşadıklarına dikkati çeken Üzümcü, şunları söyledi:



"Oyuncularımın isteğinden, arzusundan, mücadelesinden daha iyisini yapmak istemelerinden son derece memnunum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben hafta hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Daha iyisini de yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Birlik beraberlik içerisinde üzerine koyarak mutlaka hatalarımızdan da ders alarak daha iyi sonuçlar alacağız."





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