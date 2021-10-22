'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' ekibi Kazakistan'a ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" için 20 Ağustos'ta Almanya'dan keşif turuna çıkan ekip, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a ulaştı.Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneğince gerçekleştirilen ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından desteklenen ralliye katılacak ekip için Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği binası önünde karşılama töreni düzenlendi.Dernek Başkanı Nadir Serin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan başlattıkları keşif turu kapsamında Avrupa, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı geçerek yaklaşık 16 bin kilometrekare yol kat ettikten sonra Kazakistan'a ulaştıkları söyledi.Serin, 20 Ağustos'ta Almanya'daki Tuna Vadisi'nden 6 kişilik bir ekiple 3 arabayla yola çıktıklarını belirterek, "Daha önce Almanya'dan Moğolistan'a Beyaz Rusya ve Rusya üzerinden ralliler yapılıyordu. Ancak bu Türk cumhuriyetleri güzergahlarını kullanarak yapılan ilk ralli. Amacımız bu ülkelerin yumuşak yüzünü Avrupa kamuoyuna tanıtmak." dedi.Rallinin hedef güzergahının Moğolistan olduğuna işaret eden Serin, "Gelecek mart ayındaki 2. güzergah çalışmamızda Moğolistan'a gitmeye çalışacağız. Orhun'a bir şekilde ulaşacağız." diye konuştu.