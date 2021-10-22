"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" ekibi Kazakistan'a ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" dernek Başkanı Nadir Serin önderliğinde Almanya'dan çıkıp, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a ulaştı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' ekibi Kazakistan'a ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2021 16:33
"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" için 20 Ağustos'ta Almanya'dan keşif turuna çıkan ekip, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a ulaştı.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneğince gerçekleştirilen ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından desteklenen ralliye katılacak ekip için Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Dernek Başkanı Nadir Serin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan başlattıkları keşif turu kapsamında Avrupa, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı geçerek yaklaşık 16 bin kilometrekare yol kat ettikten sonra Kazakistan'a ulaştıkları söyledi.

Serin, 20 Ağustos'ta Almanya'daki Tuna Vadisi'nden 6 kişilik bir ekiple 3 arabayla yola çıktıklarını belirterek, "Daha önce Almanya'dan Moğolistan'a Beyaz Rusya ve Rusya üzerinden ralliler yapılıyordu. Ancak bu Türk cumhuriyetleri güzergahlarını kullanarak yapılan ilk ralli. Amacımız bu ülkelerin yumuşak yüzünü Avrupa kamuoyuna tanıtmak." dedi.

Rallinin hedef güzergahının Moğolistan olduğuna işaret eden Serin, "Gelecek mart ayındaki 2. güzergah çalışmamızda Moğolistan'a gitmeye çalışacağız. Orhun'a bir şekilde ulaşacağız." diye konuştu.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.