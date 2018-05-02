Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, ilk turda mağlup oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Ben McLachlan-Nicholas Monroe ikilisine 2-0 yenilen milli tenisçiler Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, elendi.
Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, çiftler birinci tur müsabakasında Tuna-Anıl ikilisi, Japon McLachlan ve ABD'li Monroe ile karşı karşıya geldi.
Tuna-Anıl ikilisi 55 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
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Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, çiftler birinci tur müsabakasında Tuna-Anıl ikilisi, Japon McLachlan ve ABD'li Monroe ile karşı karşıya geldi.
Tuna-Anıl ikilisi 55 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
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