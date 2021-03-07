Tuna Altuna, 24. çiftler şampiyonluğunu kazandı!

Milli tenisçi Tuna Altuna, 24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuna Altuna, 24. çiftler şampiyonluğunu kazandı!
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07 Mart 2021 16:38
Milli tenisçi Tuna Altuna, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında çiftlerde şampiyon oldu. 

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk erkek tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan Tuna Altuna, 24. çiftler zaferine Portekiz'de ulaştı.

32 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, Portekizli partneri Goncalo Falcao ile Fransız Dan Added-Hugo Voljacques çiftini "30º Faro WTT Portugal 2" finalinde 6-3, 4-6, 10-6 yenerek şampiyonluğa uzandı.



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