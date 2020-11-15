Tümer Metin: "Ozan, freni patlamış kamyon gibi"

Tümer Metin, Ozan Tufan'ın A Milli Takım için önemini anlattı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Tümer Metin: 'Ozan, freni patlamış kamyon gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2020 19:33
Tümer Metin, A Milli Takımızda önemli bir yer edinmeye başlayan Ozan Tufan'ı değerlendirirken, 25 yaşındaki futbolcunun neden fark yarattığına değindi.

Ozan'ın topla giderek etkili olduğunu söyleyen yorumcu, "Ozan Tufan freni patlamış kamyon gibi, paldır küldür gider. O paldır küldür gitmeyi avantajına çevirdi. Herkes pozisyon bilgisi, kontrol, pas oynamaya başlarken, Ozan'ın topla driplingleri fark yaratmaya başladı." dedi.

Ozan Tufan'ın artık Milli Takım için vazgeçilmez bir isim olduğunu da söyleyen Tümer Metin, "Teknik direktörler oyuncuları kontrol pasa yönlendiriyor, Ozan bunun isyanı gibi, uzun mesafeli driplingler fark yaratan yönü oldu. Gol katkısı olarak da iyi. Gün geçtikçe bu seviye için olgunlaştığını da görüyoruz, bu milli takım için bir kazanç. Artık Ozan'dan şüphe edemeyiz, milli takım oyuncusudur. Ozan iyiyse, verim alırsınız." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için