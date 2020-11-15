Tümer Metin: 'Ozan, freni patlamış kamyon gibi'

Tümer Metin, A Milli Takımızda önemli bir yer edinmeye başlayan Ozan Tufan'ı değerlendirirken, 25 yaşındaki futbolcunun neden fark yarattığına değindi.



Ozan'ın topla giderek etkili olduğunu söyleyen yorumcu, "Ozan Tufan freni patlamış kamyon gibi, paldır küldür gider. O paldır küldür gitmeyi avantajına çevirdi. Herkes pozisyon bilgisi, kontrol, pas oynamaya başlarken, Ozan'ın topla driplingleri fark yaratmaya başladı." dedi.



Ozan Tufan'ın artık Milli Takım için vazgeçilmez bir isim olduğunu da söyleyen Tümer Metin, "Teknik direktörler oyuncuları kontrol pasa yönlendiriyor, Ozan bunun isyanı gibi, uzun mesafeli driplingler fark yaratan yönü oldu. Gol katkısı olarak da iyi. Gün geçtikçe bu seviye için olgunlaştığını da görüyoruz, bu milli takım için bir kazanç. Artık Ozan'dan şüphe edemeyiz, milli takım oyuncusudur. Ozan iyiyse, verim alırsınız." ifadelerini kullandı.



