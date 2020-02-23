Tümer Metin: 'Lens ile oynayana psikolojik tedavi lazım'

'ınile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirenve'u hedef aldı.Tümer Metin, TRT Spor'da yaptığı yorumlarda, "Lens'le takım arkadaşı olana psikolojik tedavi lazım. Adamın ne yapacağından hiçbir şey anlayamıyorum. Ne zaman verecek, ne zaman alacak, ne zaman şut atacak hiçbir şey anlamıyorum" ifadelerini kullandı.