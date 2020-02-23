Tümer Metin: 'Lens ile oynayana psikolojik tedavi lazım'

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, Jeremain Lens ve Loris Karius'u hedef aldı.
Tümer Metin, TRT Spor'da yaptığı yorumlarda, "Beşiktaş takımı, 23 haftadır kalecisiz oynuyor. Çok net. Lens'le oynayana Allah, vallahi sabırlar versin yani. Allah yardımcısı olsun takım arkadaşının. Lens'le takım arkadaşı olana psikolojik tedavi lazım. Adamın ne yapacağından hiçbir şey anlayamıyorum. Ne zaman verecek, ne zaman alacak, ne zaman şut atacak hiçbir şey anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
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Tümer Metin, TRT Spor'da yaptığı yorumlarda, "Beşiktaş takımı, 23 haftadır kalecisiz oynuyor. Çok net. Lens'le oynayana Allah, vallahi sabırlar versin yani. Allah yardımcısı olsun takım arkadaşının. Lens'le takım arkadaşı olana psikolojik tedavi lazım. Adamın ne yapacağından hiçbir şey anlayamıyorum. Ne zaman verecek, ne zaman alacak, ne zaman şut atacak hiçbir şey anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
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