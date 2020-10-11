Tümer Metin: 'Kimseye gelmeyen şans Enes'e geldi'

Futbol Yorumcusu Tümer Metin, Enes Ünal'ın performansını değerlendirdi.



Tümer Metin yaptığı yorumda; "Milli Takım'da kimsenin ayağına gelmeyen şanslar Enes Ünal'a geldi. Efecan'a 30 yaşında gelen şans, Enes'e çok erken geldi. Çok inandığım bir oyuncu değil benim. İyi ve kötü dönemleri oluyor. Enes'in çok fazla şans bulduğunu ifade ediyorum, bence iyi değerlendiremedi. Milli Takım'da, gittiği takımlarda şans geldi. Hep, 'Ne zaman olacak, bu sefer olur mu, bu sene olacak mı?' durumu var." dedi.



