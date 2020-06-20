Tümer Metin: 'Gökhan ve Caner kalmalı'

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından Tümer Metin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Beşiktaş'ta kalması gerektiğini ifade etti.
Gökhan ve Caner'in Süper Lig'in iki markası olduğunun altını çizen Tümer Metin, "Ekonomik şartlar, dünyanın içinden geçtiği süreç, kulüplerimizin içinden geçtiği süreç ortak bir paydada buluşuluyorsa, iki oyuncunun da kadroda tutulması fikrindeyim. İki oyuncudan da sezon içinde faydalanırsınız, verim alırsınız. Güven aralıkları, kalitesi, tecrübesi yüksek iki oyuncudan bahsediyorsunuz. Bu ligin iki önemli markası Gökhan ve Caner" dedi.
CANER ERKİN İÇİN ZOR GÖZÜKÜYOR
Caner Erkin'in vücut dilinin iyi sinyaller vermediğini belirten Tümer Metin, "Caner için zor gibi gözüküyor. 2 haftadır Rıdvan'ı oynatıyor Sergen Yalçın. Geçen hafta oyuna girdikten sonra vücut dili de iyi değildi Caner'in" şeklinde konuştu.
Gökhan ve Caner'in Süper Lig'in iki markası olduğunun altını çizen Tümer Metin, "Ekonomik şartlar, dünyanın içinden geçtiği süreç, kulüplerimizin içinden geçtiği süreç ortak bir paydada buluşuluyorsa, iki oyuncunun da kadroda tutulması fikrindeyim. İki oyuncudan da sezon içinde faydalanırsınız, verim alırsınız. Güven aralıkları, kalitesi, tecrübesi yüksek iki oyuncudan bahsediyorsunuz. Bu ligin iki önemli markası Gökhan ve Caner" dedi.
CANER ERKİN İÇİN ZOR GÖZÜKÜYOR
Caner Erkin'in vücut dilinin iyi sinyaller vermediğini belirten Tümer Metin, "Caner için zor gibi gözüküyor. 2 haftadır Rıdvan'ı oynatıyor Sergen Yalçın. Geçen hafta oyuna girdikten sonra vücut dili de iyi değildi Caner'in" şeklinde konuştu.