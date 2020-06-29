Tümer Metin: 'Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yok'

Süper Lig'de Galatasaray, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk şansını zora soktu. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansını eski futbolcu Tümer Metin değerlendirdi.



Galatasaray'la ilgili konuşan Tümer Metin, Galatasaray'ın şampiyonluk şansının kalmadığını belirtti.



Sarı-kırmızılı takımla ilgili yorum yapan Tümer Metin "'Saçmalamayın, Galatasaray'ın şansı yoktur diyemiyoruz' çünkü Galatasaray buralardan döndü. 'Sivasspor'un şampiyonluk şansı yok' deniyor ama Galatasaray'ın var' deniyor. Bana göre Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yok, Başakşehir'i yense bile fark kapanmazdı." dedi.



Tümer Metin ayrıca " Pandemiden en kötü Galatasaray döndü. Yarışın içinde farklı açıklamalar olabilir. Ancak Galatasaray'da fizik ve ritm sorunu var. Eğer bu olmasaydı, 3-1'den 3-3 maç bitmezdi. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi isimler de pandemi öncesi geç ritm tuttu." yorumunu yaptı.



