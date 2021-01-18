Tümer Metin: "Diagne, Beşiktaş'a yardım etti"

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumladı. İşte Tümer Metin'in analizleri...

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Tümer Metin: 'Diagne, Beşiktaş'a yardım etti'
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18 Ocak 2021 01:19


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