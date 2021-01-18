Tümer Metin: "Diagne, Beşiktaş'a yardım etti"
Tümer Metin, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumladı. İşte Tümer Metin'in analizleri...
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18 Ocak 2021 01:19
Galatasaray
- 01:21 Feyyaz Uçar: "Şampiyonluk yolunda önemli adım"
- 01:20 Reha Kapsal: "Fatih Terim takımı iyi hazırlamamış"
- 01:19 Tümer Metin: "Diagne, Beşiktaş'a yardım etti"
- 01:17 Levent Tüzemen: "Galatasaray, Belhanda'yı göndermeli"
- 01:15 Erman Toroğlu: "Fatih Terim, Galatasaray'a zarar veriyor"
- 01:14 Rıdvan Dilmen: "Sergen Yalçın, takımı inandırmış"
- 01:13 Ali Gültiken: "Diagne, Galatasaray'ın oyuncusu değil"
- 01:11 Ayhan Akman: "Diagne'nin yerine Sörloth olsa başka olurdu"
- 00:57 Lyon'dan şok yenilgi: 16 maç sonra!
- 00:42 Inter, Juventus'a göz açtırmadı!
- 00:14 City, Crystal Palace'a patlama yaptı!
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- 22:37 Sergen Yalçın, derbileri seriye bağladı
- 22:31 Beşiktaş, ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor
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