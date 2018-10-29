Tümer Metin: ''Beşiktaş çatırdamaya başladı...''

'ın Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maç öncesinde beIN SPORTS yorumcusu'den çarpıcı açıklamalar geldi.Beşiktaş'ta darbe yemiş oyuncular olduğunu belirten Tümer Metin, "Beşiktaş ne çok çıkış maçı oynadı, 7-8 maçtır çıkış maçını oynuyor. Dolmabahçe'de o psikolojiyi yönetmek zor. Hafta içinde darbe yemiş oyuncular var." sözlerini kullandı.Öte yandan Şansal Büyüka, Beşiktaş'ta savaşan oyuncu eksikliği olduğunu söylerken "Dusko Tosic, Beşiktaş'ın hırs abidesiydi. Yenilgiyi kabul etmeyen, savaşan bir oyuncuydu." dedi.