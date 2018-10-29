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Tümer Metin: ''Beşiktaş çatırdamaya başladı...''

beIN SPORTS yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Tümer Metin: ''Beşiktaş çatırdamaya başladı...''
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29 Ekim 2018 19:34
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maç öncesinde beIN SPORTS yorumcusu Tümer Metin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Beşiktaş'ta darbe yemiş oyuncular olduğunu belirten Tümer Metin, "Beşiktaş ne çok çıkış maçı oynadı, 7-8 maçtır çıkış maçını oynuyor. Dolmabahçe'de o psikolojiyi yönetmek zor. Hafta içinde darbe yemiş oyuncular var. İki sevgili arasında çatırdama başlamış." sözlerini kullandı.

Öte yandan Şansal Büyüka, Beşiktaş'ta savaşan oyuncu eksikliği olduğunu söylerken "Dusko Tosic, Beşiktaş'ın hırs abidesiydi. Yenilgiyi kabul etmeyen, savaşan bir oyuncuydu." dedi.

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