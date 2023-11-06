Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor!

Yeni Mersin İdman Yurdu: "Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz." https://t.co/XMxwQVbDla



— Sporx (@sporx) November 5, 2023

Son yıllarda yaşanan hakem kararları ülkenin gündemine otursa da dün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.Vanspor'lu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini acı içerisinde yerde buldu. Aldığı darbe sonrası yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi.Maçın hakemi yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart göstererek tepkilere neden oldu. Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.