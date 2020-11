Tüm dünyada tek manşet: Diego Armando Maradona!

Tüm dünya gazeteleri, Maradona'yı manşetine aldı ve unutulmaz efsaneyi andı.



MARCA [İSPANYA]



Madrid merkezli gazetenin manşetinde Maradona'nın sözleri var: "Ölsem ve bir daha doğsam, yine futbolcu olmak isterim. Yine Diego Armando Maradona olmak isterim. Ben insanlara keyif veren bir futbolcuyum. Bu bana fazlasıyla yeter."



OLE [ARJANTİN]



1960 - Ölümsüz



L'EQUIPE [FRANSA]



Fransız spor gazetesinin manşetinde tek bir cümle var: "Tanrı öldü"



THE GUARDIAN [İNGİLTERE]



Başka hiçbir oyuncunun domine edemediği gibi Dünya Kupası'nı domine eden futbol dehasının vedası: El Diego! Bir mesih ve bir ulusal kahraman!



AS [İSPANYA]

Tanrı öldü.



LIBERATION [FRANSA]



Fransız siyasi günlük gazete, manşetinde Maradona'yı eş anlamlı bir kelmeyle andı: Hem Arjantin'in rengi olan gök mavi, hem de artık göklerde: 'Celeste'



LA GAZZETTA DELLO SPORT [İTALYA]



Futbolun tanrısı öldü! Biz Maradona'yı izledik!



DAILY TELEGRAPH [İNGİLTERE]



"Dünya, efsanesini kaybetti." Pele



SUDDEUTSCHE ZEITUNG [ALMANYA]



Tanrının eli: Maradona, bir dünya şampiyonuydu. Arjantin'in ulusal kahramanıydı. 60 yaşında hayatını kaybetti.



ALGEMEEN DAGBLAD [HOLLANDA]



AD'nin manşeti tek cümle: Artık cennette yaşıyor.



L'HUMANITE [FRANSA]



ELVEDA DOSTUM



INFORMATION [DANİMARKA]



Hem günahkar, hem kurtarıcı ve hem de en büyük futbolcu!



SPORTNI DNEVNIK [SLOVENYA]



Sihirlerin asla ölmez.



TUTTOSPORT [İTALYA]



Elveda



DAGENS NYHETER [İSVEÇ]



Bize futbolla cenneti gösterdi.



KHALEEJ TIMES [BAE]



Seni özleyeceğiz, Maradona!



SPORT [İSPANYA]



Ve tanrı artık cennette



DAILY EXPRESS [İNGİLTERE]



Futbolun ölümsüz dahisine üzücü bir veda: Tanrının ellerinde.



CORRIERE DELLO SPORT [İTALYA]



DIEGO ÖLÜMSÜZDÜR!



THE SUN [İNGİLTERE]



İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en büyük cezası ve tüm zamanların en iyilerinden biri: Şimi tanrının ellerinde. Efsaneye veda.



EL MUNDO [İSPANYA]



Gökyüzüne dokunan idol: Diego Armando Maradona



EL OBSERVADOR [İSPANYA]



Şimdi hangi gezegene gittin?



MUNDO DEPORTIVO [İSPANYA]



Maradona, AD10S: Diego 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Tüm dünyanın idolü, Arjantin'in tanrısı! Tüm spor dünyası yasta...



DAILY STAR [İNGİLTERE]



İngiliz gazetesi Maradona'nın ölümünü, spektaküler bir manşetle ve fotoğrafla geri almak istiyor: "En çok ihtiyaç duyduğumuz anda VAR nerede?"



Spotta ise Jerry Lawton'ın sözleri var: "Evet Maradona bazen hile yapardı ama tüm dünyanın gördüğü en şahane hilekardı.



EL PERIODICO [İSPANYA]



Elveda! Maradona, bir futbol efsanesi.



DAILY MIRROR [İNGİLTERE]



Huzur içinde yat! Ayrılıyor ama gitmiyor: Diego ölümsüzdür!



A BOLA [PORTEKİZ]



Son çalım



ABC [İSPANYA]



Diego



HAMBURGER MORGENPOST [ALMANYA]



Tanrı elini geri aldı.



METRO [İNGİLTERE]



Maradona, tanrının ellerinde



THE TIMES [İNGİLTERE]



Milyonlar, Maradona'nın ölümüyle yasta