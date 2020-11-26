Tüm dünyada tek manşet: Diego Armando Maradona!

Tüm dünya gazeteleri, Maradona'yı manşetine aldı ve unutulmaz efsaneyi andı.
MARCA [İSPANYA]
Madrid merkezli gazetenin manşetinde Maradona'nın sözleri var: "Ölsem ve bir daha doğsam, yine futbolcu olmak isterim. Yine Diego Armando Maradona olmak isterim. Ben insanlara keyif veren bir futbolcuyum. Bu bana fazlasıyla yeter."
OLE [ARJANTİN]
1960 - Ölümsüz
L'EQUIPE [FRANSA]
Fransız spor gazetesinin manşetinde tek bir cümle var: "Tanrı öldü"
THE GUARDIAN [İNGİLTERE]
Başka hiçbir oyuncunun domine edemediği gibi Dünya Kupası'nı domine eden futbol dehasının vedası: El Diego! Bir mesih ve bir ulusal kahraman!
AS [İSPANYA]
Tanrı öldü.
LIBERATION [FRANSA]
Fransız siyasi günlük gazete, manşetinde Maradona'yı eş anlamlı bir kelmeyle andı: Hem Arjantin'in rengi olan gök mavi, hem de artık göklerde: 'Celeste'
LA GAZZETTA DELLO SPORT [İTALYA]
Futbolun tanrısı öldü! Biz Maradona'yı izledik!
DAILY TELEGRAPH [İNGİLTERE]
"Dünya, efsanesini kaybetti." Pele
SUDDEUTSCHE ZEITUNG [ALMANYA]
Tanrının eli: Maradona, bir dünya şampiyonuydu. Arjantin'in ulusal kahramanıydı. 60 yaşında hayatını kaybetti.
ALGEMEEN DAGBLAD [HOLLANDA]
AD'nin manşeti tek cümle: Artık cennette yaşıyor.
L'HUMANITE [FRANSA]
ELVEDA DOSTUM
INFORMATION [DANİMARKA]
Hem günahkar, hem kurtarıcı ve hem de en büyük futbolcu!
SPORTNI DNEVNIK [SLOVENYA]
Sihirlerin asla ölmez.
TUTTOSPORT [İTALYA]
Elveda
DAGENS NYHETER [İSVEÇ]
Bize futbolla cenneti gösterdi.
KHALEEJ TIMES [BAE]
Seni özleyeceğiz, Maradona!
SPORT [İSPANYA]
Ve tanrı artık cennette
DAILY EXPRESS [İNGİLTERE]
Futbolun ölümsüz dahisine üzücü bir veda: Tanrının ellerinde.
CORRIERE DELLO SPORT [İTALYA]
DIEGO ÖLÜMSÜZDÜR!
THE SUN [İNGİLTERE]
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en büyük cezası ve tüm zamanların en iyilerinden biri: Şimi tanrının ellerinde. Efsaneye veda.
EL MUNDO [İSPANYA]
Gökyüzüne dokunan idol: Diego Armando Maradona
EL OBSERVADOR [İSPANYA]
Şimdi hangi gezegene gittin?
MUNDO DEPORTIVO [İSPANYA]
Maradona, AD10S: Diego 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Tüm dünyanın idolü, Arjantin'in tanrısı! Tüm spor dünyası yasta...
DAILY STAR [İNGİLTERE]
İngiliz gazetesi Maradona'nın ölümünü, spektaküler bir manşetle ve fotoğrafla geri almak istiyor: "En çok ihtiyaç duyduğumuz anda VAR nerede?"
Spotta ise Jerry Lawton'ın sözleri var: "Evet Maradona bazen hile yapardı ama tüm dünyanın gördüğü en şahane hilekardı.
EL PERIODICO [İSPANYA]
Elveda! Maradona, bir futbol efsanesi.
DAILY MIRROR [İNGİLTERE]
Huzur içinde yat! Ayrılıyor ama gitmiyor: Diego ölümsüzdür!
A BOLA [PORTEKİZ]
Son çalım
ABC [İSPANYA]
Diego
HAMBURGER MORGENPOST [ALMANYA]
Tanrı elini geri aldı.
METRO [İNGİLTERE]
Maradona, tanrının ellerinde
THE TIMES [İNGİLTERE]
Milyonlar, Maradona'nın ölümüyle yasta
MARCA [İSPANYA]
Madrid merkezli gazetenin manşetinde Maradona'nın sözleri var: "Ölsem ve bir daha doğsam, yine futbolcu olmak isterim. Yine Diego Armando Maradona olmak isterim. Ben insanlara keyif veren bir futbolcuyum. Bu bana fazlasıyla yeter."
OLE [ARJANTİN]
1960 - Ölümsüz
L'EQUIPE [FRANSA]
Fransız spor gazetesinin manşetinde tek bir cümle var: "Tanrı öldü"
THE GUARDIAN [İNGİLTERE]
Başka hiçbir oyuncunun domine edemediği gibi Dünya Kupası'nı domine eden futbol dehasının vedası: El Diego! Bir mesih ve bir ulusal kahraman!
AS [İSPANYA]
Tanrı öldü.
LIBERATION [FRANSA]
Fransız siyasi günlük gazete, manşetinde Maradona'yı eş anlamlı bir kelmeyle andı: Hem Arjantin'in rengi olan gök mavi, hem de artık göklerde: 'Celeste'
LA GAZZETTA DELLO SPORT [İTALYA]
Futbolun tanrısı öldü! Biz Maradona'yı izledik!
DAILY TELEGRAPH [İNGİLTERE]
"Dünya, efsanesini kaybetti." Pele
SUDDEUTSCHE ZEITUNG [ALMANYA]
Tanrının eli: Maradona, bir dünya şampiyonuydu. Arjantin'in ulusal kahramanıydı. 60 yaşında hayatını kaybetti.
ALGEMEEN DAGBLAD [HOLLANDA]
AD'nin manşeti tek cümle: Artık cennette yaşıyor.
L'HUMANITE [FRANSA]
ELVEDA DOSTUM
INFORMATION [DANİMARKA]
Hem günahkar, hem kurtarıcı ve hem de en büyük futbolcu!
SPORTNI DNEVNIK [SLOVENYA]
Sihirlerin asla ölmez.
TUTTOSPORT [İTALYA]
Elveda
DAGENS NYHETER [İSVEÇ]
Bize futbolla cenneti gösterdi.
KHALEEJ TIMES [BAE]
Seni özleyeceğiz, Maradona!
SPORT [İSPANYA]
Ve tanrı artık cennette
DAILY EXPRESS [İNGİLTERE]
Futbolun ölümsüz dahisine üzücü bir veda: Tanrının ellerinde.
CORRIERE DELLO SPORT [İTALYA]
DIEGO ÖLÜMSÜZDÜR!
THE SUN [İNGİLTERE]
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en büyük cezası ve tüm zamanların en iyilerinden biri: Şimi tanrının ellerinde. Efsaneye veda.
EL MUNDO [İSPANYA]
Gökyüzüne dokunan idol: Diego Armando Maradona
EL OBSERVADOR [İSPANYA]
Şimdi hangi gezegene gittin?
MUNDO DEPORTIVO [İSPANYA]
Maradona, AD10S: Diego 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Tüm dünyanın idolü, Arjantin'in tanrısı! Tüm spor dünyası yasta...
DAILY STAR [İNGİLTERE]
İngiliz gazetesi Maradona'nın ölümünü, spektaküler bir manşetle ve fotoğrafla geri almak istiyor: "En çok ihtiyaç duyduğumuz anda VAR nerede?"
Spotta ise Jerry Lawton'ın sözleri var: "Evet Maradona bazen hile yapardı ama tüm dünyanın gördüğü en şahane hilekardı.
EL PERIODICO [İSPANYA]
Elveda! Maradona, bir futbol efsanesi.
DAILY MIRROR [İNGİLTERE]
Huzur içinde yat! Ayrılıyor ama gitmiyor: Diego ölümsüzdür!
A BOLA [PORTEKİZ]
Son çalım
ABC [İSPANYA]
Diego
HAMBURGER MORGENPOST [ALMANYA]
Tanrı elini geri aldı.
METRO [İNGİLTERE]
Maradona, tanrının ellerinde
THE TIMES [İNGİLTERE]
Milyonlar, Maradona'nın ölümüyle yasta