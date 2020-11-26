Tüm dünyada tek manşet: Diego Armando Maradona!

Dünyadaki tüm gazeteler, hayata veda eden efsane Maradona'yı manşetlerine taşıdı.

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Tüm dünyada tek manşet: Diego Armando Maradona!
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26 Kasım 2020 11:45
Tüm dünya gazeteleri, Maradona'yı manşetine aldı ve unutulmaz efsaneyi andı.

MARCA [İSPANYA]

Madrid merkezli gazetenin manşetinde Maradona'nın sözleri var: "Ölsem ve bir daha doğsam, yine futbolcu olmak isterim. Yine Diego Armando Maradona olmak isterim. Ben insanlara keyif veren bir futbolcuyum. Bu bana fazlasıyla yeter."

OLE [ARJANTİN]

1960 - Ölümsüz

L'EQUIPE [FRANSA]

Fransız spor gazetesinin manşetinde tek bir cümle var: "Tanrı öldü"

THE GUARDIAN [İNGİLTERE]

Başka hiçbir oyuncunun domine edemediği gibi Dünya Kupası'nı domine eden futbol dehasının vedası: El Diego! Bir mesih ve bir ulusal kahraman!

AS [İSPANYA]
Tanrı öldü.

LIBERATION [FRANSA]

Fransız siyasi günlük gazete, manşetinde Maradona'yı eş anlamlı bir kelmeyle andı: Hem Arjantin'in rengi olan gök mavi, hem de artık göklerde: 'Celeste'

LA GAZZETTA DELLO SPORT [İTALYA]

Futbolun tanrısı öldü! Biz Maradona'yı izledik!

DAILY TELEGRAPH [İNGİLTERE]

"Dünya, efsanesini kaybetti." Pele

SUDDEUTSCHE ZEITUNG [ALMANYA]

Tanrının eli: Maradona, bir dünya şampiyonuydu. Arjantin'in ulusal kahramanıydı. 60 yaşında hayatını kaybetti.

ALGEMEEN DAGBLAD [HOLLANDA]

AD'nin manşeti tek cümle: Artık cennette yaşıyor.

L'HUMANITE [FRANSA]

ELVEDA DOSTUM

INFORMATION [DANİMARKA]

Hem günahkar, hem kurtarıcı ve hem de en büyük futbolcu!

SPORTNI DNEVNIK [SLOVENYA]

Sihirlerin asla ölmez.

TUTTOSPORT [İTALYA]

Elveda

DAGENS NYHETER [İSVEÇ]

Bize futbolla cenneti gösterdi.

KHALEEJ TIMES [BAE]

Seni özleyeceğiz, Maradona!

SPORT [İSPANYA]

Ve tanrı artık cennette

DAILY EXPRESS [İNGİLTERE]

Futbolun ölümsüz dahisine üzücü bir veda: Tanrının ellerinde.

CORRIERE DELLO SPORT [İTALYA]

DIEGO ÖLÜMSÜZDÜR!

THE SUN [İNGİLTERE]

İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en büyük cezası ve tüm zamanların en iyilerinden biri: Şimi tanrının ellerinde. Efsaneye veda.

EL MUNDO [İSPANYA]

Gökyüzüne dokunan idol: Diego Armando Maradona

EL OBSERVADOR [İSPANYA]

Şimdi hangi gezegene gittin?

MUNDO DEPORTIVO [İSPANYA]

Maradona, AD10S: Diego 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Tüm dünyanın idolü, Arjantin'in tanrısı! Tüm spor dünyası yasta...

DAILY STAR [İNGİLTERE]

İngiliz gazetesi Maradona'nın ölümünü, spektaküler bir manşetle ve fotoğrafla geri almak istiyor: "En çok ihtiyaç duyduğumuz anda VAR nerede?"

Spotta ise Jerry Lawton'ın sözleri var: "Evet Maradona bazen hile yapardı ama tüm dünyanın gördüğü en şahane hilekardı.

EL PERIODICO [İSPANYA]

Elveda! Maradona, bir futbol efsanesi.

DAILY MIRROR [İNGİLTERE]

Huzur içinde yat! Ayrılıyor ama gitmiyor: Diego ölümsüzdür!

A BOLA [PORTEKİZ]

Son çalım

ABC [İSPANYA]

Diego

HAMBURGER MORGENPOST [ALMANYA]

Tanrı elini geri aldı.

METRO [İNGİLTERE]

Maradona, tanrının ellerinde

THE TIMES [İNGİLTERE]

Milyonlar, Maradona'nın ölümüyle yasta



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