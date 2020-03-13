Tüm dünyada koronavirüs gelişmeleri

Koronavirüs salgını sonrasında hangi ülkede, hangi gelişmeler yaşanıyor? Hepsini sizler için derledik...

Haber; Sporx.com
Tüm dünyada koronavirüs gelişmeleri
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13 Mart 2020 14:59
Avrupa'da spor organizasyonlarında iptal veya erteleme kararları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölümlerin yaşanmasının ardından alınmaya başladı. Birçok ligde ardı ardına erteleme kararları alınmaya devam ederken; Sporx.com olarak 7/24 tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz.








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