Tüm dengeler değişebilir: Şampiyonlar Ligi yerine turnuva

Liverpool ve Manchester United, FIFA'nın desteğini arkasına alarak spor dünyasında dengeleri kökünden etkileyecek "Avrupa Premier Ligi" adında yeni bir turnuvanın hazırlığını yapıyor.



Sky'ın haberine göre bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda. Avrupa'nın 5 büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de 5 takımın yer almasının planlandığı kaydedilen "yeni lig"in, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de kaydedildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE AYNI GÜN



Sezonun normal fikstürü içine dahil edileceği belirtilen ve UEFA'nın turnuvalarıyla aynı günde oynanabileceği ifade edilen yeni ligin, 18 takımlı ve deplasmanlı şekilde oynanmasının ilk planlardan biri olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu ligin en çok etkileyeceği turnuvanın da Şampiyonlar Ligi olacağı ifade edildi.



NEVILLE: "BUNU KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"



Bu yeni lig planını yorumlayan Gary Neville, "Şu anda, pandeminin ortasındayken ve futbol dizlerinin üzerindeyken, küçük kulüpler maaşları ödeme ve hayatta kalma mücadelesi verirken bunu konuşmaya karşıyım. Bu doğru değil. Futbolun yeni turnuvalarla birlikte ilerleme kaydetmesinden yanayım ancak oyunun özünü de kaybetmemeliyiz." dedi.



