Tuğberk Tanrıvermiş Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'da iki başkan adayı da sportif direktör olarak Cenk Ergün'le çalışmayı planlarken, yardımcı hoca için Tuğberk Tanrıvermiş ismi ağırlık kazandı.



İtalya'da uzun süredir altyapılarda başarıyla görev yapan 33 yaşındaki çalıştırıcı, ocak ayında Torrent'in yanına antrenör olarak düşünülmüş ancak kulübü Spezia izin vermemişti.



Tanrıvermiş, 2014-2017 arasında sarı-kırmızılılarda scout ve yardımcı antrenör olarak görev almıştı.





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