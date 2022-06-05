Tuğberk Tanrıvermiş Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'da yapılacak olan seçim öncesi hem Dursun Özbek hem Eşref Hamamcıoğlu, yardımcı antrenörlük için Tuğberk Tanrıvermiş isminde birleşti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Tuğberk Tanrıvermiş Galatasaray'a geri dönüyor
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05 Haziran 2022 12:42
Galatasaray'da iki başkan adayı da sportif direktör olarak Cenk Ergün'le çalışmayı planlarken, yardımcı hoca için Tuğberk Tanrıvermiş ismi ağırlık kazandı.

İtalya'da uzun süredir altyapılarda başarıyla görev yapan 33 yaşındaki çalıştırıcı, ocak ayında Torrent'in yanına antrenör olarak düşünülmüş ancak kulübü Spezia izin vermemişti.

Tanrıvermiş, 2014-2017 arasında sarı-kırmızılılarda scout ve yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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