Tuğba Karataş'tan şampiyonluk yorumu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in oyuncusu Tuğba Karataş, başkente getirdikleri şampiyonluk kupasını "her maça finalmiş" gibi çıkmaya bağladığını söyledi.



ABB FOMGET'in başarılı orta saha oyuncusu ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi BESYO öğretmenlik mezunu Tuğba Karataş, AA muhabirine şampiyonluk serüvenini değerlendirdi.



"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ OYNUYORUM"



"Çocukken mahalle arasında arkadaşlar futbol oynarken birisi eksik olduğunda oyuna beni alırlardı" diyen Tuğba, "Kadın futbolu ülkemizde yıllardır var ama şampiyon olduktan sonra biraz daha görünür olduk. Ben 20 senedir futbol oynuyorum, çocukluğumdan beri oynuyorum. Profesyonel olarak ilk önce Gazi Üniversitesi Kadın Spor Kulübünde oynadım, o zaman Ankara'daki tek takımdı. Daha sonra Karadeniz Ereğli Kadın Futbol Takımına gittim, oradan da Trabzon İdman Ocağı'na gittim, oradan da tekrar Ankara, sonra İstanbul, sonra tekrar Ankara'ya geldim. Profesyonel anlamda ilk şampiyonluğum ve ilk Şampiyonlar Ligi tecrübem FOMGET olacak." şeklinde konuştu.



FOMGET'te bu sezon başından itibaren şampiyon olacaklarına inanarak sahaya çıktıklarını dile getiren Tuğba, "Bu takımla anlaşırken de takımla ilk kamp aşamasında da parolamız 'şampiyonluk' diyerek yola çıktık. Sezon içerisinde bütün maçlara şampiyonluk maçıymış gibi çıktık ve o şekilde performans sergiledik. Onun meyvelerini de kupamızla aldık." ifadelerini kullandı.



Orta sahada defansa yönelik oynadığını anlatan Tuğba, "Arkadan oyun kurmada ve arkadaşlarıma gol atma yolunda yardımcı oluyorum. Orta sahada oynamak tabii ki bir tık daha performans, daha çok tempo istiyor. Biraz zor oluyor ama keyif alıyorum ve bundan çok mutluyum." diye konuştu.



"HEDEFTEN VAZGEÇMEDİK"



Şampiyonluk yolunda en unutulmaz maçın final maçı olduğunu anlatan Tuğba, şunları kaydetti:



"Tabii ki finalde Fenerbahçe maçıydı, bütün maçlar çok heyecanlıydı ama final maçının ayrı bir heyecanı vardı. Maçın öncesinde, ısınmada, başladığında, oyun durduğunda... 1-0 geriye düştüğümüzde ise hepimiz şok olduk ama şampiyon olacağımızdan emindik ve son dakikaya kadar hiç hedefimizden çıkmadık. Bir an olsun hedefinden vazgeçen bir arkadaşımı görmedim. 90+6. dakikada penaltı kazandık, penaltıyı alınca hepimiz şampiyon olmuşçasına sevindik. Penaltıdan sonra maç yeniden başlıyordu, uzatma dakikalarına geçtik. O anlarda o kadar inandık ki birbirimizi motive edip maça devam ettik ve sonrasında golü bulduk. Fenerbahçe de çok iyiydi tribünleri çok iyi destekledi, bizim de tribünlerimiz çok iyiydi ama biz daha çok inandık."



Şampiyon olunca ailesiyle yaşadığı duygulara ilişkin de Tuğba, "Ailem maçı izliyordu zaten eşim oradaydı, onlar sezon boyunca neler yaşadıklarımızı pek idrak edemiyorlar. Ama orada statta izlediklerinde onlar da büyük bir mücadeleyi ve emeği gördüler ve bizlerle gurur duydular. Eşim, babam, annem, kız kardeşlerim, yeğenlerim geldi, hepsi çok mutluydu. Eşim de hiç duramadı yerinde sezon içinde de çok destekledi beni, kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



"BENİ EN ÇOK DESTEKLEYEN EŞİM"



Eşinin de futbolu çok sevdiğini vurgulayan Tuğba, "O çok koyu bir Beşiktaş taraftarı, bazen antrenmanları beraber yaparız. Beni çalıştırırken 'sen şunu yapamıyorsun, gel şunu bir yapalım' der. Zaten bu yolda beni en çok destekleyen eşim diyebilirim, sağ olsun. Beraber maç izliyoruz, pozisyon analizi yapıyoruz, maçta bazen izlediğinde 'bu maç iyi değildin ya da çok iyiydin, onu neden öyle yaptın' gibi konuşmalar da oluyor." ifadelerini kullandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamalarına ilişkin de Tuğba, "Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek farklı bir gurur. Takım olarak hedefimizi her zaman yüksek tutuyoruz. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bizleri heyecanlandırıyor, buradaki maçlara benzemiyor, milli takıma da benzemiyor çok farklı bir atmosfer. Tabii ki hocamız planını yapıyordur, bizler de hazırız." şeklinde görüş belirtti.



Başarılı oyuncu yeni sezon hedefleri için "Yeni sezonda şampiyonluk unvanını bizden almak isteyeceklerdir, çünkü çok iddialı takımlar var. Biz de şampiyonluğumuzu, bu başarımızı bırakmak istemiyoruz, onun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Futbola ve spora başlamak isteyen kızlara, hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye eden Tuğba, "Severek ve içten gelerek yapmaları, arkalarında destek olsa da olmasa da hayallerinden vazgeçmeden ve mutlaka bir gün olabileceğini düşünerek, inanarak hayallerinin peşinden koşmaları gerekiyor. Canı gönülden böyle yapmış biri olarak tavsiye ediyorum." diye konuştu.