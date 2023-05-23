Tuğba İvegin Milletler Ligi hazırlıklarını değerlendirdi

A Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden seçilen Tuğba İvegin kamp dönemiyle ilgili açıklamarlarda bulundu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuğba İvegin Milletler Ligi hazırlıklarını değerlendirdi
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23 Mayıs 2023 22:56
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi için gerçekleştirdiği hazırlık kampına katılan Tuğba İvegin, "İlk hafta karşılaşmalarımızı kendi evimizde ve seyircimizin önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımın oyuncularından Tuğba İvegin, kamp sürecini değerlendirdi.

"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni başantrenör Daniele Santarelli ile çalışmalara yoğun şekilde başladıklarını vurgulayan milli smaçör, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde kampa katılacak arkadaşlarımızla birlikte iyi bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu yaz katılacağımız ilk turnuva olan Milletler Ligi'ne (VNL) kısa bir süre kaldı. İlk hafta karşılaşmalarımızı kendi evimizde ve seyircimizin önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezon yurt dışında forma giydiğim için yeniden burada olmak çok güzel, burayı gerçekten çok özlemişim."

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