Tuğba Ekinci ne dedi ? Tuğba Ekindi taciz hakkında ne dedi? Tuğba Ekinci sözleri

Yeni albümünde sonra röportaj veren Tuğba Ekinci 'Hiç tacize uğradınız mı?' sorusuna; "O konu çok yalan. Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir" diyerek cevap verdi.Söylediği bu sözlerle gündemde olay yaratan Ekinci, 2015 yılında komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk olmuş,komşusunun kendisini küfür ve taciz ettiğini iddia ederek koruma talep etmişti.Ekinci, röportajdan sonra sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının taciz gafına "Kadın yüz vermezse, erkek taciz etmez demiş! Artık midemiz bulandı bu zihniyetten." Vallahi iyi taktik bulmuşlar ağızlarına geleni konuşup gündem yaratmak. Tek amaçları her yer bunları yazarak reklam yapsın diye yapmayacakları şey yoktur görgüsüz "kadın", kadın adına lekesiniz be" gibi yorumlar yapıldı.Tepkilerin ardından açıklama yapan Tuğba Ekinci şu sözleri söyledi: "Ben kendi sanat çevremde sanat hayatımdan ve etrafımdaki görüştüğüm, çevremdeki insanlardan bahsediyorum. Sanat hayatımda böyle bir şey başıma gelmedi demek istiyorum. Yani ben bir çevre sahibi olduğuma göre dışarıdaki toplumsal olayları karıştırmayacağım bu röportajda, mantık istiyor.Demek ki bizim insanımız tacizle; şahsi bir tacizle, tecavüzü toplumsal bir olayı karıştırabilecek bir IQ de. Anlaşılıyor yani baya bir net. Tecavüz diye adlandırılan, kişisel haklara zarar veren rahatsızlıklar, insanlık haklarına aykırı olan hareketleri yapabilen şahsiyetlerin varlıkları, benim röportajımla alakalı değil. O tamamen her toplumda ne yazık ki karşılaşılabilecek, çok derin hasarları olan insanların yapabildikleri hastalıklardan biridir. Bunun toplumsal değerde; toplumsal farkındalıkta tacizle durup dururken yakın çevrenizden göreceğiniz tacizle alakası yoktur. Ben tamamen röportajımda mantıken kendi hayatımdan bahsettim"