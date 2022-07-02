Tuğba Danışmaz'dan gümüş madalya!

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda üç adım atlamada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuğba Danışmaz'dan gümüş madalya!
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02 Temmuz 2022 23:07
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, 14,05 metrelik atlayışıyla ikinci olarak gümüş madalyaya ulaştı.

Yarışmada Sloven Neja Filipic, 14,16 metreyle altın madalya elde etti.

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