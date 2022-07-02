Tuğba Danışmaz'dan gümüş madalya!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı.
Milli atlet Tuğba Danışmaz, 14,05 metrelik atlayışıyla ikinci olarak gümüş madalyaya ulaştı.
Yarışmada Sloven Neja Filipic, 14,16 metreyle altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı.
Milli atlet Tuğba Danışmaz, 14,05 metrelik atlayışıyla ikinci olarak gümüş madalyaya ulaştı.
Yarışmada Sloven Neja Filipic, 14,16 metreyle altın madalya elde etti.
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