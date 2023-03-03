Tuğba Danışmaz 3 adım atlamada finale çıktı!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlamada finale yükseldi.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 3 adım atlama elemeleri yapıldı.
Tuğba Danışmaz, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı.
Kadınlar 3 adım atlamada yarın yapılacak finalde yarışma hakkı kazanan isimler şöyle:
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 3 adım atlama elemeleri yapıldı.
Tuğba Danışmaz, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı.
Kadınlar 3 adım atlamada yarın yapılacak finalde yarışma hakkı kazanan isimler şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Türkiye
|Tuğba Danışmaz
|14,09
|2
|Portekiz
|Patricia Mamona
|14,09
|3
|İtalya
|Dariya Derkach
|13,98
|4
|İtalya
|Ottavia Cestonaro
|13,98
|5
|Almanya
|Kira Wittmann
|13,96
|6
|Slovenya
|Neja Filipic
|13,94
|7
|Litvanya
|Dovile Kilty
|13,83
|8
|İsveç
|Maja Askag
|13,82
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