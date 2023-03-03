Tuğba Danışmaz 3 adım atlamada finale çıktı!

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,09'luk derecesiyle kadınlar 3 adım atlamada adını finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuğba Danışmaz 3 adım atlamada finale çıktı!
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03 Mart 2023 17:09
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlamada finale yükseldi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 3 adım atlama elemeleri yapıldı.

Tuğba Danışmaz, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı.

Kadınlar 3 adım atlamada yarın yapılacak finalde yarışma hakkı kazanan isimler şöyle:

ÜLKE SPORCU DERECE
1 Türkiye Tuğba Danışmaz 14,09
2 Portekiz Patricia Mamona 14,09
3 İtalya Dariya Derkach 13,98
4 İtalya Ottavia Cestonaro 13,98
5 Almanya Kira Wittmann 13,96
6 Slovenya Neja Filipic 13,94
7 Litvanya Dovile Kilty 13,83
8 İsveç Maja Askag 13,82
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