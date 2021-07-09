Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
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09 Temmuz 2021 20:27
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı.

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu oldu.

Tuğba, iki yıl önce aynı şampiyonada aldığı gümüş madalyadan sonra bu kez de altın madalya elde ederek bir ilke imza attı. 1997'den bu yana yapılan şampiyonada Tuğba'nın bu altını, Türkiye'nin saha içi yarışmalarında kadınlarda elde ettiği ilk şampiyonluk oldu.

Kadınlar üç adım atlamada Yunanistan'dan Spyridoula Karydi gümüş, Letonya'dan Ruta Kate Lasmane bronz madalya elde etti.


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