Tugay Kerimoğlu: 'Pjanic'e hayranım'

Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yenerek 5 hafta sonra kazandı. Eski milli futbolcu ve Beinsports yorumcusu Tugay Kerimoğlu, maçı değerlendirirken Miralem Pjanic'e ayrı bir parantez açtı.



Tugay Kerimoğlu, "Atiba ve Can, Pjanic için koşuyor. Pjanic burada ne yapıyor? Topu koşturarak kendisi de zaman zaman koşu mesafesine katılıyor. Bir oyuncu için bir oyun yaratmanız lazım. Aslında Beşiktaş'ta çok oyuncu üzerine oyun kurma şansına sahipsiniz. Pjanic dediğin zaman bende her şey duruyor. Şundan sebep duruyor. Herkesi oynatıyor oyun içerisinde. Ben böyle orta sahalara hayranım" dedi.





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