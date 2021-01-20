Tugay Kerimoğlu: 'Muslera ve Feghouli tam anlamıyla döndü'

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın Denizlispor karşısında 3-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Tugay Kerimoğlu ve Metin Tekin değerlendirdi.

Tugay Kerimoğlu yaptığı değerlendirmede, "İlk yarı için, Muslera ve Feghouli dönüş yaptı diyebiliriz. 3 puanı Galatasaray cebine koydu diyebiliriz. Sonradan sakatlıktan dönen ve bu oyun içerisindeki etkinliğini Feghouli üzerinden artıran bir Galatasaray var. Galatasaray topa sahip olduğunda artık daha fazla etkili. İlk golde de bunu gördük. İkinci yarıda çok fazla bir değişiklik yok. Skora biraz daha üstüne koyduktan sonra devam eder, sonra da ceza sınırındakiler çıkar." dedi.



Metin Tekin: "Galatasaray, 2-0'a çok rahat getirdi. İlk yarı en çok öne çıkan oyuncu Feghouli'ydi. Galatasaray ilk 20-25 dakika çok iyiydi. Bu skor oyunu kopardı. Denizlispor belki 1'i atsa maçın sonuna kadar oyunun içinde kalabilirdi. Galatasaray, yorulmadan bitirmek ister. Oyuncu değişiklikleri olur, tempo düşer. Ryan Donk, üç kişiyle beraber çıktı ve çok temiz çıkıp golü attı" yorumunu yaptı.







