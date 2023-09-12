Tugay Kerimoğlu: 'Milli Takım'dan mutlu değilim'

Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da A Milli Takım'ın Japonya karşılaşmasının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.
Tugay Kerimoğlu'nun A Milli Takım'la ilgili yaptığı değerlendirme şu şekilde;
" Milli Takım'dan mutlu değilim! Japonya karşısında 'Bitse de gitsek' gibi bir durum vardı. İkinci yarıda ki oyun, oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha kendimize gelir gibi olduk ama yeterli olmadı. İçeride o kadar problem varsa saha dışına bu kadar yansıyorsa bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Milli takımda ego olayları oluyor olabilir bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı burası Milli Takım burada ego olmamalı."
Tugay Kerimoğlu'nun A Milli Takım'la ilgili yaptığı değerlendirme şu şekilde;
" Milli Takım'dan mutlu değilim! Japonya karşısında 'Bitse de gitsek' gibi bir durum vardı. İkinci yarıda ki oyun, oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha kendimize gelir gibi olduk ama yeterli olmadı. İçeride o kadar problem varsa saha dışına bu kadar yansıyorsa bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Milli takımda ego olayları oluyor olabilir bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı burası Milli Takım burada ego olmamalı."