Tugay Kerimoğlu: "Milli Takım'dan mutlu değilim"

Tugay Kerimoğlu, A Milli Takım'ın Japonya karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tugay Kerimoğlu: 'Milli Takım'dan mutlu değilim'
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12 Eylül 2023 17:52
Son güncelleme 12 Eylül 2023 18:20
Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da A Milli Takım'ın Japonya karşılaşmasının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.

Tugay Kerimoğlu'nun A Milli Takım'la ilgili yaptığı değerlendirme şu şekilde;

" Milli Takım'dan mutlu değilim! Japonya karşısında 'Bitse de gitsek' gibi bir durum vardı. İkinci yarıda ki oyun, oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha kendimize gelir gibi olduk ama yeterli olmadı. İçeride o kadar problem varsa saha dışına bu kadar yansıyorsa bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Milli takımda ego olayları oluyor olabilir bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı burası Milli Takım burada ego olmamalı."

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