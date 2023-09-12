Tugay Kerimoğlu: 'Milli Takım'dan mutlu değilim'

Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da A Milli Takım'ın Japonya karşılaşmasının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.



Tugay Kerimoğlu'nun A Milli Takım'la ilgili yaptığı değerlendirme şu şekilde;



" Milli Takım'dan mutlu değilim! Japonya karşısında 'Bitse de gitsek' gibi bir durum vardı. İkinci yarıda ki oyun, oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha kendimize gelir gibi olduk ama yeterli olmadı. İçeride o kadar problem varsa saha dışına bu kadar yansıyorsa bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Milli takımda ego olayları oluyor olabilir bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı burası Milli Takım burada ego olmamalı."



