Tugay Kerimoğlu: 'Kulüplere gözdağı lazım'

Yorumcu Tugay Kerimoğlu, beIN Sports'ta gündemi değerlendirdi.DÖNÜŞÜ MİLLİ TAKIM İÇİN İYİ OLACAKMerih Demiral hakkında, Tugay Kerimoğlu: "Hırslı bir oyuncu ama hiçbir zaman da efendiliğini bozmuyor. Dönüşü Milli Takım için de faydalı olacak."OLDUĞU YERİ HAK EDİYOR"Merih bazen müdahalelerde ve pozisyonlarda geç kalabiliyor ancak bunlar normal. Çok fazla tecrübeli oyuncularla oynamadı. Merdivenleri yavaş yavaş çıkıyor. Bulunduğu yerde de tecrübeli oyuncular var. Bu konumunu hak eden bir oyuncu."BAŞKA TÜRLÜSÜ OLMAZ"Ekonomik yönden bahsediyorum, elindeki elit oyuncular değerlerinin üstünde olduğu süre boyunca kulüpler ekonomisini düşünerek hareket edip oyuncusunu satacaktır. Başka türlü düzeltemezler."KULÜP KASASINI DÜŞÜNMELİ"Şu anki Falcao isteniyorsa kulüp kendi kasasını düşünerek göndermek zorunda kalacaktır. Şartlar oraya doğru gidiyor artık."KULÜPLERE GÖZDAĞI LAZIM"İngiltere'de transfer dönemleri haricinde 1 tane menajer, kulüple görüşemez. Yasaktır. Eğer sistemi geliştirmek istiyorsanız, bu gözdağını verdiğiniz zaman kulüpler de bir şekilde kendini ayarlayacaktır."EN BÜYÜK AVANTAJI İLETİŞİM"Erol Bulut'un en büyük avantajı, oyuncuyla direkt iletişime sahip olacak. 3 dil biliyor. Hangi oyuncusuyla konuşmaya kalksın, o hissiyatı ve enerjiyi verebilecek 3 dile sahipse, bunu fazlasıyla hissettirecektir."KONUŞULMASI LAZIM"Yabancı oyuncuların kontratlarındaki serbest kalma maddesi, mutlaka konuşulması gereken bir konu."ÖNEMLİ OLAN AİDİYET"Mühim olan, oyuncuların kulüplerine olan aidiyet duygusu. İş burada bitiyor. Ülke çok güzel, boğaz çok güzel. Peki fedakarlık zamanında?"ALTINORDU İLE FENER FARKLIHüseyin Eroğlu hakkında Tugay Kerimoğlu: "Altınordu'yu çalıştırmakla, büyük bir camia olan Fenerbahçe'yi çalıştırmak çok farklıdır. Orada oyuncu yetiştirme sistemi var, bundan daha güzel bir şey yoktur. Şampiyonluk da yaşasan, Türk futboluna hizmet etsin diye insan yetiştiriyorsun"ORADA HERKES KENDİ İŞİNDE"Altınordu'da herkes kendi işini yapıyor. Teknik direktöre kimse karışmıyor. Yöneticiler, yöneticilik görevini yapıyor. Eğer görev verecekseniz, %100'üyle verin."BAŞARI İÇİN HOCAYA DESTEK"Hocaların arkasında gerçekten durduğunuz zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Okan Buruk'un yaptıklarını görüyoruz. Erol hocanın adı büyük bir takımla anılıyor."BURAK'I SATAMAZSINIZ"Burak Yılmaz'ı satma şansınız yok. Vida'yı satabilirsin, Ljajic'i de öyle. Bütçeden yavaş yavaş düşmeler başlayacaktır. Sorunlar büyüdükçe ve krizler devam ettikçe, problemler fazlasıyla ortaya çıkacaktır."GÖKDENİZ ALTYAPIYA GELEBİLİR"Trabzonspor kendi içine dönüyorsa Gökdeniz'i de altyapıya getirebilir. Çünkü orada bir maden var."