Tugay Kerimoğlu: 'İtalya'dan bir arkadaş, İrfan için bilgi aldı'

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için konuştu.



İtalya'dan bir arkadaşının, İrfan Can'ın transferi için bilgi istediğini dile getiren Kerimoğlu, "Bir takım arkadaşım, İtalya'dan; İrfan Can ile ilgili bir telefon görüşmesinde transfer için bilgilerini istedi. Seve seve bilgilerini verdim, bu görevi üstlendim. Yurt dışından çok talep var" şeklinde konuştu.



Bu sezon Başakşehir forması ile 38 resmi maça çıkan İrfan Can, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



GÜMÜŞDAĞ: "HER TÜRLÜ YARDIMI GÖSTERİRİZ"



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci'yi yurt dışından takip eden takımlar olduğunu belirterek, "İrfan Can'ı farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim' dedi bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok. Şampiyon takımın oyuncularına teklif gelebilir ama yurt dışından birkaç takımın İrfan Can'ı takip ettiğini söyleyebilirim, Türkiye'den bana gelen bir teklif olmadı." ifadelerini kullandı.