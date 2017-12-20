  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Tudor'un G.Saray'a vedasında sürpriz AN...

Igor Tudor'un Florya'da futbolcularla yaptığı son konuşmanın ardından şok eden anlar yaşandı. Toplantı odasında adeta ölüm sessizliği yaşandı.

Kaynak: Fanatik
Tudor'un G.Saray'a vedasında sürpriz AN...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2017 08:41
Galatasaray yönetimi, Malatyaspor yenilgisi sonrası Igor Tudor'un görevine son vermiş, yeni arayışlara girmişti. Dursun Özbek ve ekibi Malatya'dan dönüşte olağanüstü toplanmış, sürpriz bir de kararın altına imza atmıştı.

Galatasaray yönetimi beklendiği üzere Tudor ve ekibine işten el çektirmiş aynı zamanda olağanüstü seçimli genel kurul kararı da almıştı. Camia bir yandan bu gelişmeleri takip ederken, diğer yandan yeni teknik direktörle ilgili nasıl bir tercih yapılacağını merak eder hale gelmişti. Bu gelişmelerin dışında merak edilen bir konu da Tudor cephesinin olan bitene vereceği tepkiydi.

FLORYA'DA NELER OLDU?

Yeni Malatya yenilgisinin ardından sadece basın toplantısında konuşan, ardından sessizliğe bürünen Tudor, Dursun Özbek'in basın toplantısının ardından Florya'ya gitti. Yeni Malatya yenilgisi sonrası eski futbolcularıyla ilk kez bir araya gelen Hırvat teknik adam kısa bir konuşma yaptı.

AYRILIĞI UYGUN GÖRDÜLER

Tudor, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada aynen şu ifadeyi kullandı:

"Malatya'da kazansak yine liderdik. Yani kötü giden bir şey yoktu. Şu anda da hala şampiyonluk şansı olan, zirvede tutunan bir takım var. Kısacası kötü giden bir şey yoktu. Ancak böyle bir ayrılığı uygun gördüler!"

ŞAŞIRTAN TAVIR

Futbolcular, Tudor'un bu kısa açıklaması sonrası eski hocalarıyla vedalaşmayı umarken şok bir tavırla karşılaştı. Hırvat hoca, sözlerini bitirir bitirmez tek bir futbolcuyla bile tokalaşmadan arkasını dönerek toplantı odasından ayrıldı. Tudor gibi yardımcısı Ivan Seriç de oyuncularla vedalaşmadan Florya Metin Oktay Tesisleri'ni terk etti.  Bu şok tavır oyuncular arasında kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, odada bir süre sessizlik yaşandı. Bilindiği üzere futbolculardan sadece Gomis ve N'diaye, Tudor'un ayrılığı sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunmuş ve teknik adama teşekkür etmişti.

 
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenörlerden Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Takımı Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenörlerinden Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleştirdi. 

Antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de takip etti.

 

1 / 15
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için