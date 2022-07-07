Beşiktaş ile yolları ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Hırvat futbolcuya İtalya dışında Fransa'dan da talipliler var.



TUDOR DA VIDA'YI İSTİYOR



Tuttomercato'da yer alan habere göre; Domagoj Vida'ya Monza dışında Sampdoria da ilgi gösteriyor. Ayrıca Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden biri olan Igor Tudor ile anlaşan Marsilya da Vida'yı istiyor.



BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI



2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 165 maçta görev yaptı ve 16 gol attı. Vida, Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro kazanıyordu.







