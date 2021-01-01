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Tucker'ın, Giannis'e takım arkadaşı ilk söylediği şey ne oldu?

Milwaukee Bucks'ın yeni veteran oyuncusu PJ Tucker, Giannis Antetokounmpo'ya takım arkadaşı olarak ilk söylediği şeyi paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın yeni veteran oyuncusu PJ Tucker, Giannis Antetokounmpo'ya takım arkadaşı olarak ilk söylediği şeyi paylaştı.

Muhabirlerle yakın zamanda yaptığı bir röportajda Tucker, kendisini takım arkadaşı olarak ilk kez gören Giannis'e söylediği ilk şeylerden birini şu şekilde açıkladı:

"Birbirimize baktık ve ikimiz de aynı şeyi söyledik. O 'Artık sana karşı oynamak zorunda değilim' dedi. Ben de 'Evet. Ve benim de artık seni savunmam gerekmiyor.' dedim. İkimiz de çok güldük çünkü fena kapışmalarımız olmuştu."


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