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Tucker, James Harden'ı IG'de savundu!

Houston Rockets forveti PJ Tucker, süperstar takım arkadaşı James Harden'i birkaç Instagram hikayesiyle savunurken görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets forveti PJ Tucker, süperstar takım arkadaşı James Harden'i birkaç Instagram hikayesiyle savunurken görüldü.

Tucker, bir oyuncunun nasıl sürekli yarı sahayı geçerken ikili sıkıştırma göreceği hakkında eleştiri yaptı.

"Tüm saygılarımla. Dürüst olalım. Shaq ve Tim Duncan alçak postta hep ikili sıkıştırma görürdü, tamam. Ama yarı sahayı geçer geçmez ikili sıkıştırma yapmak? Boşverin. Saygılarımla. Yatmaya gidiyorum."

Tucker'ı, bu sezon üçüncü sezon üst üste sayı kralı olan Harden hakkında olduğu düşünülen bu yorumları paylaşmaya iten şeyin ne olduğu belli değil.

Ancak, Harden, Rockets'ı playoffların ikinci turunda Los Angeles Lakers'ı taşıyamamıştı. Houston, LeBron James ve arkadaşlarına karşı 1. maçı kazandıktan sonra arka arkaya dört maç kaybetmişti.

Harden, 2020 playofflarını Oklahoma City Thunder ve Lakers'a karşı 12 maçta 29.6 sayı, 5.6 ribaund ve 7.7 asist ortalamaları ile tamamlamıtı. Yine de 4. maçta Lakers'a yenildiğinde sadece iki basket bulmuş ve çok fazla eleştiriye maruz kalmıştı.


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