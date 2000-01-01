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Tucker: "Houston, bir mavi yakalı şehri!"

Houston Rockets veteranı PJ Tucker, Rockets ile emekli olmak istemesinin gerçek nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets veteranı PJ Tucker, Rockets ile emekli olmak istemesinin gerçek nedenini açıkladı.

Tucker geçtiğimiz hafta Rockets ile emekli olmak istediğini açıklamıştı. 35 yaşındaki oyuncu Houston'da evinde gibi hissediyor ve Houston'daki takım arkadaşları, antrenörleri ve taraftarlar tarafından seviliyor.

Rockets muhabirleriyle yaptığı konferans görüşmesi sırasında Tucker, NBA kariyerine Houston ile son vermek istemesinin gerçek nedenini belirtti:

"Houston, bir mavi yakalı şehri. Çok sıkı çalışan taraftarlar olduğunu düşünüyorum. Sizi gerçekten takdir eden bir şehir için, çok çalışmak kolaydır."

Sezonun başlarında, Rockets ekibi Tucker'ın 2020-21 sezonu için maaşını tamamen garanti etmişti. PJ, sözleşmesinin son yılı olan gelecek sezon, 7,969,537 dolar kazanacak.

2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Tucker, 7.1 puan, 6.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalıyordu.


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