LA Clippers'ın yeni oyuncusu PJ Tucker, James Harden takasına dahil edilmesinin kendisini hazırlıksız yakalandığını söyledi.



Tucker, birçok oyuncuyu etkilemiş olan bu anlaşmanın Philadelphia 76ers'ın pivotu Joel Embiid'i de hazırlıksız yakaladığını belirtti:



"Takas olmayı beklemiyordum, yani haberim yoktu. Bir anda ortaya çıktı. Ve bildiğim kadarıyla Joel de bilmiyordu. Ama bu tarz şeyleri asla bilemezsiniz. NBA bu. Burada işler böyle."



Kendisinin ve Harden'ın paket halinde Clippers'a gönderildiği iddiaları üzerine ise Tucker, Sixers'tan ayrılmayı arzulamış olmadığını, fakat LA ile şampiyonluk için rekabet etme şansına sahip olduğu için mutlu olduğunu ise sözlerine ekledi:



"James'in durumunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ne kadar içine dahil edilmiş olsam da bu anlamda bir nevi mağdur sayılabilirim.



Ama kazanma şansı olan bir takımda oynamıyorsam, oynamak da istemem. On sekiz yıldır bu ligdeyim, bunu kovalamıyorsam oynamayayım daha iyi. Bir anlamı yok çünkü. Fakat bu takımın kesinlikle şansı var. Kadrodaki oyunculara bir bakın. Kağıt üzerinde bizim gibi kaç tane takım var bilmiyorum."





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