Tucker: "Çaylak yılımdaki o toplantı, başıma gelen en iyi şeydi"

Miami Heat veteranı PJ Tucker, çaylak yılında Toronto Raptors ile yaptığı bir toplantının 'başına gelen en iyi şey' olduğunu söyledi.



Tucker, 2006'da Raptors tarafından 35. sırada Draft edildikten sonra, normal sezonun bitiminden önce serbest bırakılmadan takımla sadece toplam 83 dakika oynamıştı.



2006-07 sezonunda G League'in Colorado 14ers ekibi ile önemli ölçüde daha fazla oynamış olan Tucker, J.J. Redick'in "Old Man and the Three" podcast'inde, Raptors'la kariyerinin gidişatını tamamen değiştiren bir toplantı yaptığını açıkladı:



"Takımda şu anda genç oyunculara yaptığımız şekilde bana yol gösterecek veteranlarım yoktu. Eğer olsaydı, belki böyle olmazdı. Ama nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum, çünkü kimse bana söylememişti.



O yılın sonunda bir toplantıya çağrılmıştım. Playofflar başlamak üzereydi, Sam Mitchell kısa süre önce Yılın Koçu seçilmişti, yani oldukça iyi durumdaydık.



Beni toplantıya çağırdılar ve yukarı çıktığımda herkes orada oturuyordu. GM, başkan, (Bryan) Colangelo, hepsi oradaydı. Koç da yanlarındaydı.



Bir televizyon getirmişlerdi ve maçtan önce, maç sırasında ve maç sonrasında benchte otururken yaptıklarımı bana göstermişlerdi. Hepsini kayda almışlardı. Berbattı. Bugün bile, aklıma gelince midem bulanıyor.



O toplantı hayatımda başıma gelen en iyi şeydi."



NBA'e dönmeden önce Tucker, İsrail, Ukrayna ve Almanya gibi ülkelerde beş sezon forma giymişti.



Şimdi ise Heat'in bir üyesi olarak Tucker, ligdeki ilk sezonu sırasında kendisinin sahip olmadığı bir tür rol modeli olmaya çalışıyor.