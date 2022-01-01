Tucker: "Bam Adebayo, Yılın Savunmacısı olmalı!"

Miami Heat forveti P.J. Tucker, takım arkadaşı Bam Adebayo'nun bu sezon Yılın Savunmacısı seçilmesi gerektiğini söyledi.



Tucker, takım arkadaşının hem kritik anlarda, hem de tüm maç boyunca savunma yapıyor olmasının, çok önemli bir kriter olduğunu açıkladı:



"Basketbolun bu yeni döneminde, guardları savunabilen bir pivot olmak çok önemli. Pek çok şeyi toparlamanın ve rakiplerin hücumlarını bozarak onlara istediğinizi yaptırabilmenin kilit noktası budur. Savunma yapmanın anahtarı da budur.



Son çeyreklerin çoğunda oynayamıyorsanız, Yılın Savunmacısı olamazsınız. Bu bana göre saçmalık. Sırf dördüncü çeyrekteki kadrolarına bakarsanız, maç bunun üzerinde döner."



Adebayo, maç başına 19,2 sayı ortalaması ile kariyer rekoruna ulaşmış durumda ve ayrıca 10.2 ribaund, 3.4 asist, 1.5 top çalma ve 0.8 blok ortalamaları yakalıyor. Heat uzunu ayrıca 103,7 savunma reytingine ve 3,7 savunma win-share istatistiğine sahip.



