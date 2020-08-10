Tuchel'in yorumu: 'İyi savunma yapmalıyız'

PSG teknik direktörü Tuchel, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile oynayacakları maçı değerlendirdi.
Tuchel'e göre, takımı Paris Saint-Germain'in yapacağı savunmanın büyük önemi var.
"HER YERE BASKI YAPIYORLAR"
46 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Atalanta'ya karşı iyi savunma çok önemli. Eşşiz bir tarzları var. Bütün oyuncuları ile hücum ediyor ve her yere baskı yapıyorlar. Papu Gomez, serbest dolaşıyor ve küçük boşluklar bulduklarında diğer takım arkadaşları ile bağlantı kurmaya çalışıyor." dedi.
Gian Piero Gasperi'nin takımı, Serie A'da bu sezon oynadığı 38 maçta 98 gol kaydetti. Atalanta, sezon boyunca sadece 2 maçta gol atamadı.
Atalanta ile Paris Saint-Germain, 12 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:00'de karşılaşacak. Maçın kazananı yarı finale yükselecek.
Tuchel'e göre, takımı Paris Saint-Germain'in yapacağı savunmanın büyük önemi var.
"HER YERE BASKI YAPIYORLAR"
46 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Atalanta'ya karşı iyi savunma çok önemli. Eşşiz bir tarzları var. Bütün oyuncuları ile hücum ediyor ve her yere baskı yapıyorlar. Papu Gomez, serbest dolaşıyor ve küçük boşluklar bulduklarında diğer takım arkadaşları ile bağlantı kurmaya çalışıyor." dedi.
Gian Piero Gasperi'nin takımı, Serie A'da bu sezon oynadığı 38 maçta 98 gol kaydetti. Atalanta, sezon boyunca sadece 2 maçta gol atamadı.
Atalanta ile Paris Saint-Germain, 12 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:00'de karşılaşacak. Maçın kazananı yarı finale yükselecek.