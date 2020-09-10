Tuchel'den transfer için Galatasaray örneği

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan PSG'nin Teknik Direktörü Thomas Tuchel transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Tuchel, alternatifli kadronun faydalarından bahsederken Galatasaray ile oynadıkları maçı örnek olarak gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Tuchel'den transfer için Galatasaray örneği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2020 14:43
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, transferle ilgili konuştu ve alternatifli kadronun faydalarından bahsederken Galatasaray maçına da değindi.

Alman teknik adam, "Bir sağ bek arıyoruz. Çok fazla oyuncu kaybettik. Geçen sezon daha fazla güvenilir oyuncumuz vardı ve bu rekabeti de tetikledi, alternatiflerimiz oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Neymar, Mbappe ve Cavani yoktu, Icardi, Di Maria, Sarabia, Gueye ile oynadık ve 3-0 kazandık. Galatasaray maçında da aynısı oldu. Kazandık çünkü sahadaki daha iyi takım bizdik. Güvenilir oyuncularla oynamak önemli, benim için de en önemlisi bu." ifadelerini kullandı.

PSG, Galatasaray'ı geçen sezon ilk maçta 1-0, evinde oynadığı 2. maçta ise 5-0 mağlup etmişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için