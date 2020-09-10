Tuchel'den transfer için Galatasaray örneği

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, transferle ilgili konuştu ve alternatifli kadronun faydalarından bahsederken Galatasaray maçına da değindi.



Alman teknik adam, "Bir sağ bek arıyoruz. Çok fazla oyuncu kaybettik. Geçen sezon daha fazla güvenilir oyuncumuz vardı ve bu rekabeti de tetikledi, alternatiflerimiz oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Neymar, Mbappe ve Cavani yoktu, Icardi, Di Maria, Sarabia, Gueye ile oynadık ve 3-0 kazandık. Galatasaray maçında da aynısı oldu. Kazandık çünkü sahadaki daha iyi takım bizdik. Güvenilir oyuncularla oynamak önemli, benim için de en önemlisi bu." ifadelerini kullandı.



PSG, Galatasaray'ı geçen sezon ilk maçta 1-0, evinde oynadığı 2. maçta ise 5-0 mağlup etmişti.