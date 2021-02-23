Tuchel'den Luis Suarez itirafı

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Atletico Madrid maçının basın toplantısında Luis Suarez itirafında bulundu.



Tuchel PSG'nin başındayken bu sezon başında Luis Suarez'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ilk kez açıkladı. Alman teknik adam açıklamasında, "Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılma niyeti olduğunu duyunca onu PSG'ye almak istedik. Dünyanın en iyi forvetlerinden birini almayı çok denedik ama o İspanya'da kalıp Atletico'da oynamayı tercih etti" ifadelerini kullandı.



Thomas Tuchel PSG'deki 2 yıllık görevinden 29 Aralık tarihinde ayrılmış ve 26 Ocak'ta Chelsea'nin başına getirilmişti.



