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Tuchel'den Adrien Rabiot yorumu!

Paris Saint-Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, Barcelona'ya transfer olması gündemde olan Adrien Rabiot hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tuchel'den Adrien Rabiot yorumu!
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22 Temmuz 2018 17:41
Paris Saint-Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, Fransız orta saha Adrien Rabiot'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

''KENDİ BİLECEĞİ İŞ''

Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Rabiot hakkında konuşan Alman teknik direktör, ''Rabiot'un geleceği kendi elinde. Yeni sözleşme yenilemek veya başka bir macera aramak kendi bileceği iş. Tabii ki ben kalmasını isterim. Çok potansiyelli bir futbolcu ve daha en üst noktasına çıkmadı. Çalışmasını da çok beğeniyorum ama son karar onun.'' dedi.

XAVI: ''YARARLI TRANSFER''

Öte yandan Barcelona efsanesi Xavi, 23 yaşındaki futbolcunun Barcelona'nın aradığı orta saha olduğunu ve transfer edilmesinin takım için yararlı olacağını söyledi.

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