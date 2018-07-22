Tuchel'den Adrien Rabiot yorumu!

teknik direktörü, Fransız orta saha'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Rabiot hakkında konuşan Alman teknik direktör, ''Rabiot'un geleceği kendi elinde. Yeni sözleşme yenilemek veya başka bir macera aramak kendi bileceği iş. Tabii ki ben kalmasını isterim. Çok potansiyelli bir futbolcu ve daha en üst noktasına çıkmadı. Çalışmasını da çok beğeniyorum ama son karar onun.'' dedi.Öte yandan Barcelona efsanesi Xavi, 23 yaşındaki futbolcunun Barcelona'nın aradığı orta saha olduğunu ve transfer edilmesinin takım için yararlı olacağını söyledi.