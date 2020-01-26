Tuchel ve Sarri takas iddialarıyla ilgili konuştu

PSG ve Juventus'un teknik direktörleri Tuchel ve Sarri, bir süredir konuşulan Kurzawa ile De Sciglio takas edileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Tuchel konudan haberdar olduğunu ve konunun henüz çok yeni olduğunu belirterek, "Net bir şey yok. Karar verilmedi. Kulüpler arasında böyle bir görüşme var. Kurzawa hala bizim oyuncumuz. Devam eden görüşmeler olduğu için Lille maçının kadrosuna almadık. Ben gelişmeleri bekliyorum" ifadelerini kullandı.Juventus teknik direktörü Sarri ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sportif Direktör Paratici bana bu takasın ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Henüz bitmiş bir şey yok. Dürüst olmak gerekirse Layvin Kurzawa hakkında çok az şey biliyorum. Çünkü onu detaylı incelemedim. Onu TV'de izlemek onunla çalışacağımız anlamına gelmiyor." sözlerini kullandı.27 yaşındaki Fransız sol bek Kurzawa 2015 yılında Monaco'dan PSG'ye katılmış, bu sezon 11 lig maçında görev almış ve bu maçların 6'sında ilk 11 oynamıştı.27 yaşındaki De Sciglio ise hem sağ hem de sol bekte oynayabiliyor. Bu sezon 9 resmi maçta 618 dakika oynayan İtalyan oyuncu 2017'de Milan'dan transfer edilmişti.